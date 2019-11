Guten Morgen,Deutschland befindet sich weiterhin munter und augenscheinlich ohne Selbstreflexion auf dem Weg in eine Planwirtschaft. Das stellte gestern auch der Bundestag wieder einmal unter Beweis. Denn die Abgeordneten haben ein Gesetz beschlossen, das beispielsweise in der Zukunft Obergrenzen für Managergehälter festlegt.Klingt auf den ersten Blick sicherlich vernünftig. Wir erinnern uns alle noch an manche Exzesse in den letzten Jahrzehnten, wobei erschwerend hinzukam, dass oftmals dies mit einer absoluten Minderleistung der jeweiligen Manager einherging. Dennoch: An die Wirtschaft ist dies ein fatales Signal. Denn aus diesen Gesetz heraus fließt die Überzeugung, dass private und selbstständige Unternehmen und deren Eigentümer nicht in der Lage sind, die Leistungen ihrer jeweiligen Chefetagen adäquat zu beurteilen und zu bepreisen.

