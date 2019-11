Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Daimler nach dem Kapitalmarkttag von 53 auf 51 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auf Basis der avisierten Ziele sieht Analyst Marc-Rene Tonn laut einer am Freitag vorliegenden Studie weiteren Korrekturbedarf für den Marktkonsens für das operative Ergebnis. Positiv sei indes der stärkere Fokus auf eine Verbesserung des Cashflow./ag/la

