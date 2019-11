...wird heute seine Ergebnisse vorlegen und einen besonders interessanten Ausblick. Erstmals seit über 10 oder gar 15 Jahren deutet sich in der internationalen Schifffahrt eine markante Wende an. Die Tournage stimmt und die Frachtraten beginnen zu steigen. Darin liegt stets ein wichtiger Trendindikator für die Weltwirtschaft. Hapag Lloyd deutete dies kürzlich schon an und gewann daraufhin über 30 %. Abwarten, was für Zahlen AP Moeller Maersk da heute vorbringt!



