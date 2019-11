Bending Spoons, Europas führender Entwickler mobiler Apps für iOS, hat Playond offiziell auf den Markt gebracht. Der neue Gaming-Service bietet den Mitgliedern unbegrenzten Zugang zu einem ständig wachsenden Angebot von hochgelobten Premium-Spielen. Das aktuelle Sortiment von über 60 Spielen ist ab sofort für jedermann erhältlich: Die Benutzer spielen entweder kostenlos, wobei hier einige Einschränkungen gelten, oder per Abo zu einem Early-Bird-Preis von 0,99 pro Monat.

"Wir freuen uns sehr, einige der weltweit engagiertesten Spieleentwickler und Indie-Studios als Partner zu haben. Playond ist ein Dienst, der von mobilen Gamern für mobile Gamer entwickelt wurde: Wir verfolgen die Mission, Premium-Spiele im App Store so vielen Spielern wie möglich verfügbar zu machen und letztendlich das mobile Gameerlebnis auf ein Level zu heben, das allen Spaß macht", so Mauro Bolis, Project Manager von Playond.

In den letzten Jahren haben Free-to-Play-Spiele, die auf eine Maximierung von Ad-Impressions und In-App-Käufen ausgerichtet waren, die Charts dominiert. Playond möchte diese Entwicklung ändern und erneut Premium-Game-Erlebnisse in den Vordergrund rücken. "Während viele unabhängige Entwickler weiterhin mit Leidenschaft Premium-Spiele gestalten, bleibt ihre Zielgruppe aufgrund der vorab zu zahlenden einmaligen Kosten begrenzt und sie haben keine ausreichenden Ressourcen, um sie zu bewerben, sodass diese Perlen nicht so einfach zu finden sind ", so Bolis weiter. "Wir möchten etwas dagegen tun und diese tollen Spiele weiter denn je verbreiten, indem wir den Spielern eine kostengünstige, einfache Möglichkeit bieten, sie zu finden und zu spielen.

Die Entwickler haben begeistert auf Playond reagiert. Josh Presseisen von Crescent Moon Games sagte: "Playond hat die spannende Aufgabe, einem völlig toten Markt für iOS-Premiumspiele neues Leben einzuhauchen

Playond führt seit Juni 2019 erste Tests durch und hat bereits ein starkes Angebot an spektakulären Titeln über ein breites Genrespektrum hinweg aufgebaut, in das regelmäßig neue Spiele aufgenommen werden.

Einige der spannendsten Titel von Playond sind:

"Crashlands" von Butterscotch Shenanigans, ein Adventure-Crafting-RPG, das sich durch einen epischen Handlungsbogen auszeichnet. Crashlands war laut Time eines der Top-10-Spiele des Jahres 2016.

von Butterscotch Shenanigans, ein Adventure-Crafting-RPG, das sich durch einen epischen Handlungsbogen auszeichnet. Crashlands war laut Time eines der Top-10-Spiele des Jahres 2016. "Wonder Blade" von Puppet Depot Game Studio, ein humorvolles Abenteuer voller Action und Spritzigkeit. Auszeichnung als Spiel des Jahres 2018 auf Reddit, TouchArcade und AppAdvice.

von Puppet Depot Game Studio, ein humorvolles Abenteuer voller Action und Spritzigkeit. Auszeichnung als Spiel des Jahres 2018 auf Reddit, TouchArcade und AppAdvice. "Morphite" von Crescent Moon Games, ein storybetontes FPS, das in einem Universum im Low-Poly-Stil spielt. Morphite erhielt 2017 einen Gold Award von Pocket Gamer.

von Crescent Moon Games, ein storybetontes FPS, das in einem Universum im Low-Poly-Stil spielt. Morphite erhielt 2017 einen Gold Award von Pocket Gamer. "Sleep Attack" von Bad Seed, ein neuer Dreh in der Burgverteidigung, bei der die Spieler die Gestaltung des Schlachtfeldes verändern, um die Gegner auf ihre bevorzugte Route der Zerstörung zu zwingen. Es wurde von TouchArcade mit 4,5 von 5 Sternen ausgezeichnet.

von Bad Seed, ein neuer Dreh in der Burgverteidigung, bei der die Spieler die Gestaltung des Schlachtfeldes verändern, um die Gegner auf ihre bevorzugte Route der Zerstörung zu zwingen. Es wurde von TouchArcade mit 4,5 von 5 Sternen ausgezeichnet. "Jydge" von 10tons Ltd, ein Shooter aus der Vogelperspektive, bei dem die Spieler als Ordnungshüter die Aufgabe haben, das Verbrechen in einer dystopischen Megacity rücksichtslos zu bekämpfen. Es hat 8,7 von 10 Punkten auf Appadvice erhalten.

Die meisten Spiele von Playond können weiterhin einzeln gekauft werden. Hat man die enthaltenen Spiele bereits gekauft, so kann man sie natürlich weiterhin spielen: "Vor allem geht es uns darum, den Spielern eine möglichst große Auswahl zu bieten und die Branche positiv zu beeinflussen", ergänzte Bolis.

Playond sorgt für frischen Wind in der Branche und ist eine spannende Ergänzung der Gaming-Dienste auf iOS, mit einem starken Angebot von Indie-Lieblingen und einem demokratischen Ansatz, der es den Spielern erlaubt, ihre bevorzugte Spielmethode individuell zu gestalten.

Die Mobile-Gaming-Branche

Bending Spoons steigt mit Playond offiziell in die mobile Spielebranche ein. Einer von der führenden mobilen Marktdaten- und Analyseplattform AppAnnie durchgeführten Studie zufolge ist die Mobile-Gaming-Branche im Jahr 2018 weiter gewachsen und hat ihren Vorsprung gegenüber anderen Spieleplattformen ausgebaut. Die Verbraucher haben 2018 weltweit fast 80 Millionen US-Dollar für mobile Games ausgegeben und Erwartungen zufolge wird mobiles Gaming 2019 einen Anteil von 60 am Spielemarkt erreichen.

Über Bending Spoons

Bending Spoons ist Europas führender App-Entwickler für iOS. 2013 von vier italienischen Ingenieuren und einem polnischen Designer in Kopenhagen gegründet, verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von Apps in verschiedenen Branchen (z.B. Wellness, Fitness, Entertainment und Videobearbeitung). Mit einer innovativen Strategie und einem unerschütterlichen Bekenntnis zu Exzellenz verzeichnet Bending Spoons derzeit mehr als 200 Millionen App-Downloads und über 12 Millionen monatliche Nutzer seiner Produkte.

