München (ots) - "It's time to shine" ist das Motto der neuen ProSieben-Show "Queen of Drags", die am Donnerstag, 14. November gestartet ist. "It's time to shine" heißt es für die Siegerin im Dezember auch am Kiosk: Als Medienpartner macht COSMOPOLITAN die glückliche Gewinnerin der Castingshow zum Coverstar der deutschen Ausgabe. Die Special Edition der #1 erscheint nach dem Finale der Sendung noch im Dezember. Die Redaktion begleitet die TV-Sendung darüber hinaus mit spannenden Insights zu den Teilnehmerinnen und präsentiert die facettenreichen Drag Queens in einer aufwändigen Vorher-Nachher-Fotoproduktion in L.A. mit dem Fotografen Gregory Kramer für die Ausgabe am 12. Dezember.COSMOPOLITAN-Chefredakteurin Lara Gonschorowski ist von der Show begeistert: "Ich finde es großartig, dass das Sendeformat mit diesen zehn einzigartigen Persönlichkeiten und ihren individuellen Lebensmodellen die Aufmerksamkeit auf das Thema Diversität lenkt und zeigt, welche wichtige Rolle die Drag-Szene dabei spielt. Das passt ganz hervorragend zu unserer Marke, weil wir hier eine Plattform für mehr Offenheit, Toleranz und Vielfältigkeit in unserer Gesellschaft bieten. COSMOPOLITAN steht seit fast 40 Jahren mit dem Bekenntnis zu 'Fun. Fearless. Female' für Selbstbewusstsein und Empowerment und feiert seit der ersten Ausgabe Diversität in allen Facetten."Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN ist mit 128 Millionen Brand Touchpoints über alle Plattformen die bekannteste Premiummarke weltweit. Der Titel erscheint mit 36 internationalen Ausgaben und ist mit rund 40 Millionen Print-Leserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Online verzeichnet die Marke weltweit rund 50 Millionen Unique Visitors. Auch in Deutschland ist COSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke und erreicht 1,26 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppe der Frauen von 20 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment mit einer Reichweite von 0,87 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,67 Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über die Digital-Kanäle - von der Webseite über Facebook und Instagram bis hin zu Snapchat und WhatsApp. "Fun.Fearless.Female." - Mit diesem redaktionellen USP und Empowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihre Leserinnen crossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere, Partnerschaft & Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische, moderne und selbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreich im Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte 2019 einen durchschnittlichen Gesamtverkauf von 223.046 Exemplaren (IVW 3/2019).Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Group insgesamt die Premiummarken COSMOPOLITAN, einfach.sein, Happinez, JOY, Shape sowie die Luxusmarke Madame. Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen sie die unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzen Breite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUM kennt Premium- und Luxusmärkte, -marken und -zielgruppen wie kaum ein anderes Medienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriften ist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehr Exemplare im monatlichen Premium- und Luxussegment (rund 0,8 Mio. durchschnittlicher Gesamtverkauf IVW 3/2019). Mit diesem Portfolio ist der Verlag die marktführende Größe bei anspruchsvollen Premium- und Luxus-Frauen-Zielgruppen. BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 700 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaft für Menschen und Marken.