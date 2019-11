Die Wertpapierexperten der Erste Group haben das Kursziel für die Aktien des Immobilienkonzerns Warimpex von 1,80 Euro auf 2,10 Euro angehoben. Die Anlageempfehlung "Buy" wurde von Analyst Christoph Schultes bestätigt. Zum Vergleich: Am Freitag notierten die Papiere gegen Mittag mit einem Plus von 0,97 Prozent bei 1,56 Euro.

Die Erste Group erwartet, dass das Unternehmen am 29. November "hervorragende" Zahlen zum 3. Quartal präsentieren wird, die den Aktienkurs stark unterstützen werden. Warimpex hat kürzlich seine Disneyland-Anlagen in Paris verkauft, und außerdem den Kauf zusätzlicher Anteile an der Airportcity St. Peterburg abgeschlossen. Warimpex hält nun 90 Prozent der Projektgesellschaft Avielen, die die Airportcity entwickelt und betreibt.

Der Buchwert je Warimpex-Aktie werde sich nach Berechnungen der Erste Group durch die beiden Transaktionen um 0,40 Euro von 2,28 auf zumindest 2,68 Euro erhöhen. Zudem glaubt Analyst Christoph Schultes, dass das Unternehmen angesichts der von ihm erwarteten starken Quartalszahlen die Dividende erhöhen könnte.

Entsprechend wurde die Schätzung für die Ausschüttung je Aktie für 2019 auf 0,08 Euro angehoben, für die beiden Folgejahre werden 0,06 Euro erwartet. Das Ergebnis je Aktie wird für 2019 mit 0,77 Euro beziffert, 2020 soll es bei 0,26 Euro liegen und 2021 bei 0,33 Euro.

