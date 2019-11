Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Stockholm (pta019/15.11.2019/11:30) - Stockholm, Schweden (15. November 2019) - StrateVic Finance Group AB (Frankfurter Wertpapierbörse: SVAB - ISIN SE 0006027546) gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung zum Erwerb der operativen Assets der Wellmont Capital Group NV, einem niederländischen Unternehmen mit zwei Geschäftsbereichen, geschlossen hat: den Bereich "Wallet Services" unter der Marke Wellmont und seiner Tochtergesellschaft Wantage One AB, und einen Bereich für "Direct Sales", welcher Anfang 2019 gegründet wurde. Damit wird eine bestehende Ertragsbasis aus diesen Geschäftsbereichen in das Unternehmen eingebracht.



Im Rahmen dieser Vereinbarung, die unter dem Vorbehalt einer abschließenden Due Diligence steht, soll der bestehende Kundenstamm von Wellmont in die BankT-Plattform von StrateVic integriert werden, um den Vertrieb des Produkts weiter zu stärken.



Dieser strategische Schritt bedeutet, dass Matt Connelly, der Leiter von BankT, die Rolle als Chief Operating Officer übernimmt.



Der Kaufpreis wird mit einer Vereinbarung auf "Earn-Out-Basis" geleistet, wobei StrateVic die vorhandene Abwicklungslösung erwerben und weiter entwickeln wird, welche von der bestehenden Kundenbasis von Wantage One genutzt wird.



"Wir freuen uns über diese neue Entwicklung, da sie die Ertragsbasis eines unserer früheren Kunden vertikal zusammenfasst. Wellmont hat unserer Tochtergesellschaft BlockTrade Technologies Bitcoin-Einlagen für ihre Handelsgeschäfte zur Verfügung gestellt. Jetzt können wir eine einheitliche operative Einheit mit geringeren Gemeinkosten und einer attraktiveren Ertragsbasis entwickeln", sagt Bert Scheen, Vorsitzender der StrateVic Finance Group AB.



Die StrateVic Finance Group AB ist eine schwedische Aktiengesellschaft, die seit 2014 an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel SVAB notiert ist. Das Unternehmen ist spezialisiert auf FinTech wie das Banking und den Handel mit virtuellen und physischen Währungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.stratevic.com. Sie finden das Unternehmen auch auf Facebook, Twitter und LinkedIn.



