Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) hat innerhalb des seit September existierenden Abwärtstrendkanals Kursgewinne erzielt und dabei die 21-Tagelinie bei 170,84 erreicht, so die Analysten der Helaba.Noch sei es verfrüht, um auf eine nachhaltige Erholung zu setzen, zumal die Trendlinie bei 172,29 außer Reichweite scheine und zuvor noch wichtige Hürden im Bereich 172,00/08 zu überwinden seien. Allerdings helle sich das Bild allmählich auf. So habe der MACD ein Kaufsignal generiert und das Kursmomentum sei in positives Terrain vorgedrungen. Entscheidend auf der Unterseite seien die Marken 169,12/17. (15.11.2019/alc/a/a) ...

