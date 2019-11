marktEINBLICKE um 12: Neue Hoffnung im Handelsstreit - Daimler enttäuscht die Aktionäre

Der DAX kann am Freitagmittag das Vortageskursniveau verteidigen. Aus den USA gibt es positive Vorgaben. Die Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China nimmt wieder zu. Laut dem Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump, Larry Kudlow, sind beide Seiten in engem telefonischem Kontakt und ein Abkommen kann schon bald geschlossen werden.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 13.188 MDAX +0,3% 27.149 TecDAX +0,5% 2.991 SDAX +0,3% 12.002 Euro Stoxx 50 +0,6% 3.711

Die Topwerte im DAX sind Merck KGaA (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905), HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: 543900) und Continental (WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004). Im Fokus standen auch Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und Facebook (WKN: A1JWVX / ISIN: US30303M1027). Von Daimler gab es auf den Kapitalmarkttagen in London und in New York keine neuen Erkenntnisse zur strategischen Umgestaltung des Konzerns. Das setzt die Daimler-Aktie jetzt unter kräftigen Verkaufsdruck. Facebook hat mit Facebook Pay einen eigenen Zahlungsdienst vorgestellt, dessen Integration jetzt beginnt. Diese Meldung wurde an der Börse positiv aufgenommen. Die Facebook-Aktie steht vor einem neuen Kaufsignal.

