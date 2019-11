Total, ENI, Royal Dutch Shell & Co: Der Handelsstreit führt zu Spannungen am Rohölmarkt

Noch in der vergangenen Woche schien ein Teil der Unklarheiten im Handelsstreit zwischen China und den USA ausgeräumt. Offenbar hatten sich beide Seiten darauf verständigt, die eingeführten Zölle zurückzufahren. Jedoch erwies sich das vorerst als Irrglaube: Am vergangenen Freitag hatte US-Präsident Trump verlauten lassen, dass er einem solchen Schritt nicht zugestimmt hätte.

Positive chinesische Konjunkturdaten sorgten vorerst für Hoffnung am Ölmarkt

Bevor der Ölpreis nach den Aussagen von Trump erneut unter Druck geraten ist, hatten Chinas Konjunkturdaten für Hoffnung gesorgt: Die Industrie wuchs im Oktober so stark wie zuletzt vor zwei Jahren. Neben Industriewachstum konnten sich auch die Zahlen bezüglich der Export-Nachfrage sehen lassen. Auch diese konnte erhöht werden, was für einen Aufschwung am Ölmarkt sorgte.

Den vollständigen Artikel lesen ...