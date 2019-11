Daimler: Anleger enttäuscht, Aktie unter Druck

Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) hat die Aktionäre auf den Kapitalmarkttagen am 14. November in London und am 15. November in New York enttäuscht. Vom DAX-Konzern gab es keine Neuigkeiten zur strategischen Umgestaltung.

Daimler lässt Anleger im Unklaren

Viele hatten damit gerechnet, dass sich Daimler zu den geplanten Portfolio-Anpassungen und neuen Zielen im Bereich elektrischer Antriebe äußern wird. Auch zur weiteren Dividendenpolitik des Konzerns erfuhren Anleger nichts.

Personalkosten sollen massiv gesenkt werden

Das angekündigte Sparprogramm konnte ebenfalls nicht für Begeisterung sorgen. Bis Ende 2022 will Daimler die Personalkosten in der Autosparte Mercedes-Benz Cars um über 1 Mrd. Euro senken.

Den vollständigen Artikel lesen ...