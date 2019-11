Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Daimler nach der Strategiepräsentation auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Die Pläne der Stuttgarter seien glaubwürdig, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Kurzfristig sieht er aber kaum Kurspotenzial und gibt VW den Vorzug./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2019 / 13:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0029 2019-11-15/12:32

ISIN: DE0007100000