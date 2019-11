Für heuer gehen die Ökonomen der UniCredit Bank Austria nur noch von einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,5 Prozent aus, nach einem wesentlich deutlicherem Plus von 2,4 Prozent im vergangenen Jahr. Ads_BA_AD('CAD2'); "Die Inlandskonjunktur verliert an Dynamik", erklärte Chefökonom Stefan Bruckbauer heute, Freitag. Die Stimmung in der Bauwirtschaft und im Dienstleistungssektor habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...