Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Ströer von 80 auf 84 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. 2020 könnte die Bedeutung der digitale Außenwerbung als Wachstumstreiber für den Werbekonzern steigen, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer am Freitag vorliegenden Studie./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 15.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.11.2019 / 07:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-11-15/13:06

ISIN: DE0007493991