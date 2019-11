An der deutschen Börse muss zum Wochenschluss der IT-Dienstleister SOFTING deutliche Kursverluste hinnehmen. Diese stehen im direkten Zusammenhang mit der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal bzw. zu den ersten neun Monaten. Mit dem heutigen Tagesverlust wird es durchaus auch kritisch mit dem erst jüngst erreichten Ausbruch aus einem der bisherigen langfristigen Abwärtstrends. Was mich zu der Frage bringt, ob vor dem Hintergrund der Zahlen eine mögliche Comeback-Story schon wieder vom Tisch ist oder ob hier der aktuelle Rückschlag eher eine spannende Möglichkeit für einen Einstieg liefert.SOFTING ist allgemein gesprochen ein Spezialist für Hard- und Software, die sowohl in der industriellen Automation eingesetzt werden als auch als Diagnosesysteme im Automotive-Bereich. Das Geschäft von SOFTING teilt sich entsprechend in drei Bereiche auf. Der mit einem Umsatzanteil von rund zwei Dritteln größte Bereich ist das Segment mit Industrieanwendungen. Hier fokussiert sich SOFTING insbesondere auf Themen wie Anbindung von Produktionssystemen an Cloud-Strukturen oder die Integration von bestehenden Steuerungssystemen in modernere IT- und Produktionskomplexe. Ein zunehmend wichtiges Thema ist dabei Industrial Internet of Things (IIoT), also die Vernetzung verschiedener industrieller Prozesse und Abläufe.

