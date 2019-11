Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) kann heute einen weiteren Schritt zu einer - kleineren - lenkbareren Gruppe von expandierenden Reatilern melden. Alteri Investors, Investorgesellschaft fokussiert auf Europäische Retailunternehmen, erwirbt von Steinhoff International Holdings NV die Blue Group Hold Co Ltd.. Die macht immerhin rund 500 Millionen GBP - Umsatz mit ihren Beteiligungen: Bensons for Beds, Harveys Furniture und den Herstellern von Betten/Bettenzubehör/Möbeln Relyon, Steinhoff UK Beds und Formation Furniture. Die Liste der Firmen, die im Paket verkauft werden zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...