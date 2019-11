Die Signale für eine Kurskorrektur im Dax verdichten sich. Gleichzeitig werden defensive Aktien interessanter. Daimlers Aktionäre bleiben skeptisch, was symptomatisch für die Industrieaktien ist. Mit einer Ausnahme.

Ein Draufgänger ist Ola Källenius offensichtlich nicht. Den Umbau des Daimler-Konzerns geht der neue Chef mit Bedacht an. Es reicht von der Straffung der Modellpalette, geht über Senkung der Materialkosten bis hin zu einem allgemeinen Stellenabbau.

An der Börse indes kommt dies weniger gut an. Investoren hätten sich mehr zu den Zukunftsthemen Elektromobilität und autonomes Fahren gewünscht. Hier ist Daimler weit entfernt vom Enthusiasmus, der sich bei Volkswagen breit macht - als entschiedene Antwort auf den Dieselskandal. Bei Daimler sieht es sogar so aus, als ob bei Investitionen in die großen Trendthemen wie autonomes Fahren auf die Bremse getreten wird. Zudem geht bei Anlegern die Angst um, dass auf Daimler wegen Rechtrisiken und Stellenabbau hohe Kosten zukommen.

Daimler ist noch nicht so weit wie VW. Die Rückstellungen für Rechtsrisiken wurden in den vergangenen Monaten deutlich erhöht; sie sind der eigentliche Grund, warum die Gewinne in diesem Jahr schwächer ausfallen werden. Dafür sehen die Verkaufszahlen nicht schlecht aus, sie liegen praktisch auf Rekordniveau. Auch die erzielten Preise sind in Ordnung. Daimler hat damit eine starke Basis für die nächsten Jahre.

Dafür brauchen Anleger Geduld. Während Volkswagen-Aktien schon wieder das Hoch von Anfang 2018 erreicht haben und derzeit der Top-Wert der deutschen Fahrzeugbranche sind (der mit Abschlag auch über Porsche-Aktien zu haben ist), notieren Daimler-Aktien ein Drittel unter den Kursspitzen von Anfang 2018.Die Bodenbildung hat erst begonnen. Die erste Phase war der starke Anstieg von Ende August bis Ende Oktober. Nun könnte eine Konsolidierung folgen, bei der sich die Kurse oberhalb von 47 bis ...

