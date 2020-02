Die Ölpreise an den internationalen Börsen fallen am Donnerstag zurück. Neue Corona-Sorgen prägen das Handelsgeschehen und lassen die Kurse sinken. Heizöl in der DACH-Region wir zunächst um durchschnittlich um 0,5 Cent bzw. Rappen je Liter teurer, denn Kursgewinne vom Mittwoch wirken nach. Im Tagesverlauf könnte sich die Preisentwicklung allerdings umkehren, wenn die Heizölpreise der aktuellen Börsenbewegung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...