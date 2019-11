Von Carlo Martuscelli

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat eine Empfehlung der Europäischen Arzneimittelagentur für Mayzent zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit sekundärer progressiver Multipler Sklerose erhalten. Der Ausschuss für Humanarzneimittel der EMA (CHMP) gab eine positive Stellungnahme zu dem Medikament als Behandlung für erwachsene Patienten ab, die Anzeichen für einen Schub oder Entzündungen aufweisen, so Novartis. In den meisten Fällen führt eine Empfehlung des CHMP zu einer Marktzulassung durch die Europäische Kommission.

Die Entscheidung basiere auf den positiven Ergebnissen der Phase-3-Expand-Studie, die gezeigt hätten, dass Mayzent in der Lage war, die Entwicklung der Krankheit zu verlangsamen. In den USA wurde das Medikament im März für schubförmig auftretende Formen der Multiplen Sklerose zugelassen. In der Schweiz, Japan, Kanada und China laufen nach Angaben von Novartis ebenfalls Zulassungsanträge für Mayzent.

