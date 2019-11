Wien (www.fondscheck.de) - Allianz Global Investors (Allianz GI) räumt seine Fondspalette auf, so die Experten von "FONDS professionell".Der Asset Manager werde per Mitte Dezember je einen globalen, einen US- und einen Emerging-Market-Aktienfonds mit einem Portfolio fusionieren, das eine ähnliche Strategie verfolge. Das gehe aus Mitteilungen an Vertriebspartner hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorlägen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...