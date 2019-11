WOLFSBURG (Dow Jones)--Volkswagen erhöht die Schlagzahl bei der Elektromobilität: Bis 2029 sollen bis zu 75 reine Elektromodelle auf den Markt kommen, kündigte der DAX-Konzern nach einer Sitzung des Aufsichtsrates an. Ergänzend plant der Wolfsburger Konzern in den kommenden zehn Jahren mit etwa 60 Hybridfahrzeugen. Bisher hatte VW für den Zeitraum mit bis zu 70 reinen Stromern kalkuliert, zu den Hybriden wurde bisher kein Ziel ausgegeben.

Die Investitionen in Zukunftsthemen, wie Elektromobilität oder Digitalisierung, bezifferte VW auf knapp 60 Milliarden Euro bis 2024. "Wir erhöhen in den folgenden Jahren mit unseren Investitionen noch einmal das Tempo", wird VW-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch in der Mitteilung zitiert.

Die Anzahl der nun geplanten E-Fahrzeuge steige im Wesentlichen durch die Verlängerung des Zeitraums bis 2029 auf rund 26 Millionen Autos. Zudem will VW bis 2029 knapp 6 Millionen Hybridfahrzeuge auf die Straße bringen. Etwa 20 Millionen der geplanten Elektrowagen sollen auf dem Modularen E-Antriebs-Baukasten (MEB) basieren. Bisher hatte VW mit rund 15 Millionen Stromern auf MEB-Basis kalkuliert.

