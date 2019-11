15.11.2019 - Die Evotec SE (ISIN: DE0005664809) im Fokus der Shorties - oft diskutiert, oft belegt. Gestern titelten wir "So sehen Kämpfer aus" - Thema ist die Kapitalmarktoffensive des Evotec-Vorstandes gewesen, der in den nächsten Wochen mehr Investorengespräche und Präsentationen auf der Agenda stehen hat, als manche Vorstände börsennotierter Gesellschaften in einem Jahr. Und heute zeigt Dr. Werner Lanthaler, das er nicht nur Sonntagsreden hält, sondern auch selber von "seinem" Unternehmen überzeugt ist. Insiderkauf Dr. WernerLanthaler, Volumen: 184.724,80 EUR für 10.000 Aktien der Evotec. ...

