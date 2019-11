7C Solarparken AG: 7C Solarparken AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht i.H.v. EUR 8 Mio. DGAP-Ad-hoc: 7C Solarparken AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme 7C Solarparken AG: 7C Solarparken AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht i.H.v. EUR 8 Mio. 15.11.2019 / 14:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 7C Solarparken AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht i.H.v. EUR 8 Mio. Bayreuth, 15. November 2019 - Der Vorstand der 7C Solarparken AG (WKN: A11QW6, ISIN: DE 000A11QW68; Börse: Regulierter Markt in Frankfurt/Main (General Standard)) hat heute auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 7. Juni 2019 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Gewährung eines Bezugsrechts für bestehende Aktionäre von EUR 58.733.491,00 auf bis zu EUR 61.356.441,00 durch Ausgabe von bis zu 2.622.950 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Platzierungspreis je Aktie wurde vom Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsrats auf EUR 3,05 festgelegt. Bestehende Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die 2.622.950 neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsangebots im November 2019 zu zeichnen. Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt. Die Kapitalerhöhung wurde bereits für einen Betrag i.H.v. bis zu EUR 3,0 Mio. von institutionellen Investoren gezeichnet. Der von der Gesellschaft beabsichtigte Emissionserlös von bis zu EUR 8,0 Mio. wird es der Gesellschaft über den bestehenden strategischen Plan hinaus ermöglichen (i) das PV Estate Portfolio auszuweiten, (ii) Solaranlagen zu optimieren und (iii) im kaufmännischen Betriebsführungsgeschäft von Drittanlagen zu investieren. Weiterhin wird die Kapitalerhöhung die Bilanz der Gesellschaft stärken, sodass eine weitere alternative Finanzierung im Jahr 2020 ermöglicht wird. Die Transaktion wird von Lang & Schwarz begleitet. Kontakt: 7C Solarparken AG Koen Boriau Vorstand An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland FON: +49 (0)921 230557-77 FAX: +49 (0)921 230557 79 EMAIL: info@solarparken.com www.solarparken.com --------------------------------------------------------------------------- 15.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: 7C Solarparken AG An der Feuerwache 15 95445 Bayreuth Deutschland Telefon: +49 (921) 23 05 57 77 Fax: +49 (921) 23 05 57 79 E-Mail: info@solarparken.com Internet: www.solarparken.com ISIN: DE000A11QW68 WKN: A11QW6 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 914457 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 914457 15.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A11QW68 AXC0180 2019-11-15/14:21