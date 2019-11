First Graphene Limited: Steel Blue und First Graphene werden die ersten Graphen-Sicherheitsstiefel der Welt vorstellen DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Kooperation/Research Update First Graphene Limited: Steel Blue und First Graphene werden die ersten Graphen-Sicherheitsstiefel der Welt vorstellen 15.11.2019 / 14:21 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, berichtet über den aktuellen Stand ihrer Zusammenarbeit mit Steel Blue-Sicherheitsstiefeln. Die wichtigsten Punkte: - Prototypen wurden in akkreditierten Labors hergestellt und getestet. - Sicherheitsstiefel werden derzeit in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen getestet. - Die beiden Unternehmen haben an der Entwicklung von durch Graphen verbesserte Materialien zusammengearbeitet, um die Leistungsstärke, den Schutz und den Komfort von Sicherheitsschuhen erheblich zu verbessern. - Eine erfolgreiche Projektbesprechung wurde im Graphene Engineering and Innovation Centre in Manchester abgehalten. - Steel Blue und First Graphene werden sich am Dienstag, den 19. November, gemeinsam auf dem "Polymers in Footwear Event" in Berlin vorstellen. Die Prototypstiefel wurden unter Verwendung von First Graphenes PureGRAPH(R)-Graphenpulver hergestellt. Im Gegensatz zu konkurrierenden chemischen Präparaten ist dies in großen Produktionsmengen mit nicht aggregierten Graphen-Nanoplättchen von einheitlicher Größe erhältlich. Dies gewährleistet, dass es sich gleichmäßig im TPU-Masterbatch (thermoplastisches Polyurethan TPU) verteilt. Die Prototypstiefel sind mit PureGRAPH(R)-infundierten TPU-Sohlen und Polyurethanschaum-Innensohlen ausgestattet und wurden in akkreditierten Labors umfangreichen Labortests unterzogen. Die Tests wurden bei Viclab Pty Ltd durchgeführt, einem der führenden von der NATA akkreditierten und unabhängigen mechanischen Prüfdienste in Australien. Die Prototypstiefel erfüllten die folgenden Testanforderungen: - Schlagbeständigkeit - Bindung von Deck- zu Laufsohle - Verbundfestigkeit der Zwischenschichten - Rutschfestigkeit auf Keramikfliesenboden mit NaLS und auf Stahlboden mit Glycerin - Rissbeständigkeit der Sohle - Reißfestigkeit - Abrieb (TPU) - Zugfestigkeit - Hydrolyse - Heizölbeständigkeit - Kontakt mit chemischen Substanzen (NaOH) Steel Blue testet weiterhin verschiedene Anwendungen und Verfahren. Die Ergebnisse werden von Viclab Pty Ltd. laufend erfasst. Die Zusammenarbeit hat zu einer erfolgreichen Herstellung von Prototypen geführt, die derzeit in einer Vielzahl von Arbeitsumgebungen getestet werden. Der neue Stiefel von Steel Blue vereint innovative Technologie mit neuen Designlösungen, um den Schutz und den Komfort von Sicherheitsschuhen erheblich zu verbessern. Steel Blue und First Graphene hielten kürzlich eine Projektbesprechung im Graphene Engineering and Innovation Centre in Manchester ab, in der die obigen Testergebnisse und die laufenden Testschritte erörtert wurden. Der Chief Technology Officer, Dr. Andy Goodwin, wird auf der Konferenz und Ausstellung "Polymers in Footwear" am 19. und 20. November 2019 in Berlin das Unternehmen vorstellen. Die Präsentation wird gemeinsam mit Neil Wright, dem Head of Innovation von Steel Blue, durchgeführt. First Graphene Ltd und Steel Blue werden erläutern, wie PureGRAPH(R) die Entwicklung einer Reihe einzigartiger Schuhkomponententechnologien und Anwendervorteile ermöglicht hat, die das Potenzial haben, den Markt für Sicherheitsstiefel zu revolutionieren. Craig McGuckin, Managing Director von First Graphene Ltd., sagte: "Die Entwicklungsarbeit mit Steel Blue ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir mit innovativen Unternehmen zusammenarbeiten, um revolutionäre neue Produkte zu entwickeln. Graphen hilft unseren Kunden bei der Entwicklung von Produkten, die mit herkömmlichen Technologien nicht zu sehen sind. PureGRAPH(R)-Zusatzstoffe sind ein entscheidender Faktor, um Elastomere, Verbundwerkstoffe, Beschichtungen und Betonmaterialien auf ein neues Niveau zu heben. Wir werden weiterhin nach neuen Anwendungen und Märkten suchen, in denen Graphen einen Mehrwert schaffen kann." Ein Foto auf der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Neil Wright, Leiter Produktinnovation bei Steel Blue (links), und Dr. Andy Goodwin, Chief Technology Officer von First Graphene, im Graphene Engineering and Innovation Center nach einer erfolgreichen Projektüberprüfung. Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter von Hochleistungs-Graphenprodukten. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in Verbundwerkstoffen, Elastomere, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert. First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem in Großbritannien als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC) in Manchester, Großbritannien. Über Steel Blue Steel Blue ist ein sich zu 100 in australischen Besitz befindlicher Hersteller hochwertiger Sicherheitsschuhen, der sich ständig weiterentwickelt, um komfortable, sichere und langlebige Arbeitsstiefel anzubieten. Alle Stiefel von Steel Blue zeichnen sich durch die patentierte Trisole(R) Comfort-Technologie, das Ortho Rebound(R)-Fußbett und das geschmeidige Leder aus und Steel Blue bietet eine 100%ige Komfortgarantie. Steel Blue wurde 1995 gegründet und ist Australiens führender Anbieter von Sicherheitsstiefeln und der einzige, der die Anerkennung der Australian Physiotherapy Association erhalten hat. Steel Blue begann 1996 mit dem Export und bedient jetzt Neuseeland, Europa, USA, Papua-Neuguinea, Südostasien, Westafrika, den Nahen Osten, Trinidad und Tobago. Über die Universität von Manchester Die Universität von Manchester ist die Heimat von Graphen - hier wurde das Material mit einer Stärke von nur einer Atomlage zuerst isoliert. Heute verfügen wir über einen beispiellosen Umfang an akademischem Fachwissen und arbeiten mit Dutzenden von Partnern zusammen. Indem wir die Forschungsleistung zusammen mit der umfangreichen Infrastruktur nutzen, die wir eingerichtet haben, können wir die Investitionen in Grundlagenforschung und Einrichtungen wirksam einsetzen, um gemeinsam Wert, geistiges Eigentum und Fähigkeiten zu generieren, die für die Entwicklung von Produkten und Anwendungen erforderlich sind. Produktpalette von PureGRAPH Graphen-Pulver von PureGRAPH sind in großen Mengen in lateralen Plättchengrößen von 20 µm, 10 µm und 5 µm erhältlich. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: First Graphene Ltd. Craig McGuckin Managing Director Tel. +61-1300-660 448 Warwick Grigor Non-Executive Chairman Tel. +61-417-863187 info@firstgraphene.com.au www.firstgraphene.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 15 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de 