Bereits gestern präsentierte sich der deutsche Leitindex orientierungslos und pendelte fast den gesamten Handelstag um seinen Eröffnungskurs. Und auch zum heutigen Freitag fehlen echte Impulse, um den DAX schwungvoll in eine Richtung zu bewegen. Das schaffen weder der heutige kleine Verfall, noch sich verstärkende Signale für Fortschritte im Handelsstreit zwischen den USA und China. Aktuell legt der DAX ganze 0,2 Prozent auf 13.208 Punkte im Plus. Sollte es nicht heute noch an den US-Börsen..

Den vollständigen Artikel lesen ...