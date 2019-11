Ann Steele: GB unterbewertet. Am 14.11.19 hatte ich Gelegenheit, in kleinstem Rahmen mit Ann Steele zu sprechen. Sie verwaltet unter anderem den Threadneedle (Lux) Pan European Equities, zu dem der Zugang limitiert ist: "For professional investors only", aber um die Fonds geht es hier nicht, vielmehr möchte ich ihre Ansichten (GB wird den Brexit überstehen, der Wirtschaft wird es nicht schlecht gehen) und ihre Investmentstrategie vermitteln. Die Gespräche wurden in englischer Sprache geführt. Wo ich unsicher war, ob ich es richtig verstanden habe, habe ich nachgefragt, es sollte also höchstens dort zu Verständnisfehlern gekommen sein, wo ich nicht unsicher war. Ich hoffe aber, dass alles richtig ist, ich habe es nach bestem Wissen und Gewissen ...

