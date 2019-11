(shareribs.com) London 15.11.2019 - Die Ölpreise zeigen sich am Freitag etwas leichter. Die Marktteilnehmer halten sich zurück, nachdem die Förderung in den USA in der vergangenen Woche stark angestiegen ist. Auch die Bestände legten zu. Wie die Energy Information Administration am Donnerstag mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,2 Mio. Barrel auf 449 Mio. Barrel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...