Frankfurt (www.fondscheck.de) - Fünf neue Exchange Traded Funds von BNP Paribas Easy sind über Xetra handelbar, vier davon auch über Börse Frankfurt, so die Deutsche Börse AG.Der BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF biete Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen zu partizipieren. Der S&P 500 repräsentiere die wichtigsten US-Branchen und gelte als Indikator für die Entwicklung des gesamten US-amerikanischen Aktienmarktes. Gehandelt werde der ETF nur über Xetra und in US-Dollar. ...

