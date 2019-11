Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn etwas gefallen. Wachsende Zuversicht mit Blick auf den amerikanisch-chinesischen Handelsstreit belastete die Festverzinslichen. US-Wirtschaftsberater Larry Kudlow hatte am späten Donnerstagabend vor Journalisten gesagt, die Gespräche über ein erstes Teilabkommen mit China befänden sich in der finalen Phase.

Die in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten fielen uneinheitlich aus. Die Einzelhandelsumsätze sind im Oktober etwas stärker als erwartet gestiegen. Überraschend gesunken ist hingegen im November der Empire-State-Index. Dieser Index misst die Geschäftstätigkeit der Industrie im Bundesstaat New York. In weiteren Handelsverlauf werden noch Zahlen zur Industrieproduktion veröffentlicht.

Zweijährige Anleihen verharrten auf 99 25/32 Punkten. Sie rentierten mit 1,606 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 1/32 Punkte auf 99 10/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,640 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Anleihen gaben um 3/32 Punkte auf 99 8/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 1,829 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 7/32 Punkte auf 101 11/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,311 Prozent./jsl/jkr/nas

AXC0203 2019-11-15/15:14