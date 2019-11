Das weltweit größte Motorenwerk der BMW Group bekommt ab 1. Jänner 2020 einen neuen Geschäftsführer: Dr. Alexander Susanek (44) folgt DI Dipl.-Wirt.-Ing. Christoph Schröder (54) nach, der am 1. November 2019 die Leitung des Fahrzeugwerks Dingolfing übernommen hat.Susanek studierte Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurswesen an der TU München und promovierte an der Fakultät für Betriebswirtschaft der ...

