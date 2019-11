Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Der Ausschuss der Europäischen Arzneimittel-Agentur hat die Zulassung von Revlimid von Celgene in Kombination mit Rituximab für Erwachsene mit zuvor behandeltem follikulärem Lymphom befürwortet. Die Kombination - sofern sie endgültig von der Europäischen Kommission genehmigt wird - wäre die erste Kombinationstherapie für Patienten mit Blutkrebs, die keine Chemotherapie beinhaltet.

Die Europäische Kommission werde voraussichtlich in etwa zwei Monaten ihre endgültige Entscheidung treffen, so Celgene. Celgene hatte im Januar zugestimmt, von Bristol-Myers Squibb in einem 74-Milliarden-Dollar-Deal übernommen zu werden.

