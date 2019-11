Heute gegen Mittag, aus US-Sicht also vorbörslich, legte mit JD.com (WKN: A112ST) die wahre Amazon Chinas ihre aktuellen Quartalszahlen vor. Zur Erinnerung: Viele bezeichnen gerne Alibaba als die Amazon Chinas, wobei das Geschäftsmodell von Alibaba grundsätzlich eher in Richtung Marktplätze geht und daher eher dem von eBay ähnelt. Hingegen "kopiert" JD.com das Konzept von Jeff Bezos bei Amazon nahezu 1:1 - und hat damit bisher ebenfalls großen Erfolg.

Aber lassen Sie uns an dieser Stelle nicht darüber diskutieren ob nun Alibaba oer JD.com die Amazon Chinas sind, sondern uns lieber einen Blick auf die vorgelegten Quartalszahlen werfen. So vermeldete JD.com einen Quartalsumsatz von 18,9 Mrd. US-Dollar bei einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,29 US-Dollar. Die Experten an der Wall Street hatten hingegen nur mit einem Quartalsumsatz von 18,13 Mrd. US-Dollar sowie einem bereinigten Gewinn je Aktie von 0,17 US-Dollar kalkuliert.

Doch dieser Top und Bottom Line Beat (wie man im Fachjargon das Übertreffen von Umsatz- und Gewinnschätzungen bezeichnet) war noch nicht einmal die einzige positive Nachricht, die das Management für seine Anteilseigner im Gepäck hatte. Vielmehr möchte man im bereits angelaufenen und sehr wichtigen Weihnachtsquartal einen Quartalsumsatz zwischen (umgerechnet) gut 23,2 und knapp 24,0 Mrd. US-Dollar (arithmetisches Mittel: 23,6 Mrd. US-Dollar) einfahren, wohingegen die ...

