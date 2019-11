Gestern Abend, nachbörslich, legte der Grafikchip-Spezialist Nvidia (WKN: 918422) seine aktuellen Quartalszahlen vor. Dabei gelang es dem Unternehmen sowohl die Umsatz- als auch die Gewinnschätzungen der Analysten zu übertreffen, was auch zunächst einen kleinen Kurssprung im nachbörslichen Handel zur Folge hatte. Dann aber wurde der Ausblick des Managements um CEO Jen-Hsun "Jensen" Huang veröffentlicht und die zunächst erzielten Kursgewinne lösten sich sehr schnell wieder weitestgehend in Luft auf. Aber der Reihe nach!

In seinem abgelaufenen dritten Fiskalquartal erzielte Nvidia einen Quartalsumsatz von 3,01 Mrd. US-Dollar sowie einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,78 US-Dollar. Während die Umsatzerwartungen damit relativ genau getroffen wurden (Analysten hatten mit knapp drei Mrd. US-Dollar kalkuliert), lag der bereinigte Gewinn je Aktie gleich 0,20 US-Dollar über den Konsensschätzungen. Dies erklärt natürlich den zunächst gesehenen Kurssprung, auch wenn die Konsensschätzungen alles andere als ambitioniert waren. Beim Ausblick aber bleibt das Management sehr vorsichtig.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider! Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.Weitere Hinweise zum Datenschutz.

So stellte CEO Huang für das bereits laufende Weihnachtsquartal "nur" einen Quartalsumsatz zwischen 2,89 und 3,01 Mrd. US-Dollar, im arithmetischen Mittel also von 2,95 Mrd. US-Dollar in Aussicht. Zuletzt hatte der Konzern mehrfach einen Umsatzrückgang gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal eingefahren, war jedoch gegenüber dem direkten Vorquartal gewachsen. Sollte der Ausblick auf das vierte Quartal erfüllt werden, wäre es erstmals andersrum: Wachstum gegenüber vergleichbaren Vorjahresquartal, aber Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal.

Wachstumsschwäche muss nachhaltig überwunden werden

Damit sehen wir bei Nvidia aber letztlich nichts anderes wie bei vielen Technologieunternehmen zuletzt auch. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...