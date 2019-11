Ruanda wurde 1994 noch durch einen grausamen Völkermord der Hutu-Mehrheit an der Tutsi-Minderheit erschüttert - 25 Jahre später sieht die Bundesregierung das ostafrikanische Land als Vorbild für die Digitalisierung an. So wie den gesamten afrikanischen Kontinent, wie die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin deutlich machte. "Afrika hat die digitale Transformation bereits gemeistert, und das aus einer denkbar schlechten Ausgangsposition."

"Der gesamte Kontinent zeigt offenbar große innovative Kraft", sagte Demmer. Besonders hervorgetan hätten sich Ruanda, Uganda, Kenia und Ghana. Das Kabinett will sich laut Demmer daher bei seiner Klausur zur Digitalisierung an diesem Sonntag und Montag von Gästen aus Afrika die Entwicklung dort schildern lassen. Ruanda gilt wirtschaftlich als Musterland in Afrika mit hohen Wachstumsraten./sk/DP/jsl

