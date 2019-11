Caterpillar - Rücklauf für Einstieg attraktiv

Ingmar Königshofen,

Aktien des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar haben sich zuletzt über entscheidende Hürden hinweggesetzt und ein regelrechtes Kaufsignal aktiviert. Der aktuell laufende Pullback bietet Interessenten eine durchaus günstige Einstiegsmöglichkeit.

Bis Anfang 2018 herrschte an den Aktienmärkten eine sichtliche Goldgräberstimmung, das Wertpapier von Caterpillar konnte im Zuge dessen auf 173,24 US-Dollar dynamisch zulegen. Anschließend stellte sich allerdings eine Konsolidierung in einem größeren Umfang ein und drückte die Notierungen in den Bereich von 112,00 US-Dollar wieder abwärts. Seit Oktober letzten Jahres herrschte bis vor Kurzem noch eine ausgeprägte Seitwärtsbewegung, die auf der Oberseite um 140,62 US-Dollar begrenzt wurde. Über dieses Niveau konnte sich Caterpillar Anfang dieses Monats jedoch hinwegsetzen und ein erstes Verlaufshoch bei 148,47 US-Dollar markieren. Damit liegt nach technischen Maßstäben ein eindeutiges Kaufsignal vor, obwohl derzeit fallende Notierungen zu beobachten sind. Diese werden bislang aber als regelkonformer Pullback zurück zum Ausbruchsniveau von 140,00 US-Dollar gewertet und bieten eine hervorragende Handelsgelegenheit für den Aufbau frischer Long-Positionen.

140 USD im Blick

Zunächst einmal wird eine rückläufige Wertentwicklung der Caterpillar-Aktie angenommen, diese könnte sich in den Bereich der nächstgrößeren Unterstützungszone um 140,00 US-Dollar erstrecken. Genau dieses Niveau stellt aber eine erste potenzielle Trendwendemarke mit einem Ziel an den Zwischenhochs aus Anfang Oktober 2018 bei 160,00 US-Dollar dar. Sollte diese Handelsidee tatsächlich aufgehen, erfährt der seit einem Jahr im Aufbau befindliche Boden um 112,00 US-Dollar einen nachhaltigen Abschluss und könnte im weiteren Verlauf Kursgewinne sogar an die Jahreshochs aus Anfang 2018 bei 173,24 US-Dollar erlauben. Allerdings sollten Investoren die schwankungsfreudige Caterpillar-Aktie nicht unterschätzen, Rücksetzer auf 135,00 US-Dollar und somit den 50-Tage-Durchschnitt (blaue Linie) kämen nicht überraschend. Aus technischer Sicht wäre ein derartiger Schritt sogar erlaubt, ohne dass das übergeordnete Kaufsignal erlischt. Anleger sollten sich deshalb schon sehr bald auf die Suche nach einem tragfähigen Boden in dem Papier umsehen. Kippt die Aktie unter 135 USD droht eine nachhaltigere Konsolidierung.

Widerstände: 143,21; 140,62; 138,77; 136,39; 134,82; 133,99 US-Dollar

Unterstützungen: 145,00; 148,47; 149,17; 150,88; 153,66; 155,00 US-Dollar

Caterpillar in US-Dollar im Tageschart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.08.2018 - 14.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US1491231015

Caterpillar in US-Dollar im Wochenchart: 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.02.2014 - 14.11.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verläßlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US1491231015

