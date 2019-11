Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten News aus der Welt des Mining und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen unter anderem Integra Resources, Semafo, Barrick Gold, eine milliardenschwere Batterie-Allianz, Newmont Goldcorp, Glencore, TerraX Minerals, First Cobalt, Turquoise Hill und ein Video-Ausblick vom Goldexperten Hannes Huster auf die Kapitalmärkte im kommenden Jahr.

Nach Attacke in Burkina-Faso: Investments und Sicherheit

Sicherheit ist wieder ein großes Thema in der Mining-Welt. Bei der Attacke auf einen Transport zur Boungou-Mine im Norden Burkina Fasos waren mindestens 39 Menschen gestorben und 60 verletzt worden. Der Überfall trifft den Betreiber Semafo aus Kanada hart. Der Betrieb soll erst wieder aufgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist. Die Anleger zogen ihre Schlüsse und warfen auch viele anderen Aktien von Firmen mit Mining-Assets in Afrika auf den Markt. Doch nicht jeder ist so skeptisch für den Kontinent. Barrick Golds-CEO Mark Bristow will beispielsweise nach der Akquisition von Randgold Resources im Vorjahr an seiner Strategie in Afrika festhalten. Zum einen ist der Kontinent sehr unterschiedlich. Der Norden Burkinas gilt schon lange als unsicher, während die Lage im Süden des Landes stabil ist. Zum anderen, so Bristow, ist das Asset wichtiger als die Jurisdiktion bei der Entscheidung über Investments. Allerdings mahnt der Südafrikaner seine Branche, die Wünsche der Gastgeber zu berücksichtigen: "Du kannst als ausländischer Investor nicht in ein Land gehen, ein nationales Vorkommen abbauen und dem Land nichts zurückgeben." Der Vorstandschef muss muss es aber auch wissen. Schließlich hat er jüngst erst einen Deal mit der Regierung in Tansania bezüglich Acacia Mining geschlossen und versprochen, mehr einheimische Mitarbeiter auszubilden und die Zahl der Ex-Pats zu reduzieren. Für die meisten Anleger dürfte so viel Differenzierung zu viel sein, das Wissen über die 55 Staaten ist sehr gering. Doch an Afrika führt langfristig kein Weg vorbei. Der Kontinent steht für 22 Prozent der weltweiten Landfläche, ist historisch gesehen am wenigstens exploriert worden und bietet dem Bergbausektor die größte Zahl an noch nicht entwickelten Weltklasse-Assets.

Neue Allianz: 2 Mrd. Dollar für die Batterieindustrie

Die britische The Pallinghurst Group und die nordamerikanische Traxys bündeln ihre Kräfte und wollen insgesamt 2 Mrd. Dollar in den Batteriesektor investieren. Im Fokus stehen dabei Mining-Unternehmen. Pallingshurst hat sich mit Investments in Unternehmen wie Nouveau Monde Graphite (20%) oder Nemaska Lithium (insgesamt 258 Mio. Dollar) einen Namen gemacht. Traxys wiederum deckt alle Bereiche vom Mining bis zum Vertrieb von Metallen ab.

TerraX Minerals legt erste Ressourcenschätzung vor

TerraX Minerals hat die erste Ressourcenschätzung für sein Yellowknife City-Goldprojekt veröffentlicht. Demnach kommt man auf 735.000 Unzen Gold in der niedrigsten Kategorie "inferred". Die Ressource besteht aus einer "grubebeschränkten" Ressource mit 523.000 Unzen, der durchschnittliche Goldgrad liegt hier bei 1,4 g/t Gold. Hinzu kommen 212.000 Unzen Untertage, hier liegt der Grad im Mittel bei 5,7 g/t Gold. Die Liegenschaft umfasst 783 Quadratkilometer und liegt lediglich 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife im Nordwest Territorium Kanadas entfernt. Die Vorlage der Ressourcenschätzung konnte den Abwärtstrend der Aktie nur kurz stoppen.

Newmont Goldcorp: Analysten heben den Daumen

So langsam kommt es zu einem Favoritenwechsel bei vielen Analysten. Statt Barrick Gold gilt nun vielen Newmont Goldcorp als der Favorit. So gab die RBC nach den Q3-Zahlen ein Kursziel von 45 Dollar für die Aktie aus und sieht damit ein Potenzial von mehr als 20 Prozent. Fürs Gesamtjahr geht RBC von einem Nettogewinn von 697 Mio. Dollar aus, beim Umsatz soll das Unternehmen aus Denver auf knapp 9,9 Mrd. Dollar kommen. ...

