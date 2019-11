Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Wüstenrot & Württembergische AG Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.11.2019 Kursziel: 23,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Benjamin Marenbach Starke 9M-Zahlen durch Marktumfeld begünstigt ??" Guidance am oberen Ende bestätigt WUW hat gestern starke 9M-Zahlen veröffentlicht und die nach H1 bereits auf das obere Ende der Prognose-Bandbreite konkretisierte Guidance bestätigt. Der Periodenüberschuss lag nach 9M bei 220 Mio. Euro und damit bereits auf Höhe des unteren Endes der Guidance-Bandbreite (220,0 bis 250,0 Mio. Euro). Darin enthalten sind inzwischen allerdings auch die erwarteten außerordentlichen Erträge aus dem Verkauf der Pfandbriefbank in Höhe von netto 6,5 Mio. Euro. In den ersten neun Monaten hat WUW vor allem von der günstigen Entwicklung des Kapitalmarktes profitiert. Das Finanzergebnis des Konzerns ist in 9M auf 1,9 Mrd. Euro (+46,2%) angestiegen, wofür Bewertungsgewinne durch in 2019 weiter gefallene Zinsen sowie positive Aktienmarktentwicklungen verantwortlich sind. Korrespondierend zum Finanzergebnis sind die Leistungen aus Versicherungsverträgen deutlich auf 3,6 Mrd. Euro angewachsen (9M 2018: 2,9 Mrd. Euro). Hierin spiegeln sich vor allem die Ansprüche der Versicherungsnehmer der Lebensversicherung auf die Kapitalerträge wider. Die nach Einführung von IFRS 9 von uns erwartete höhere Volatilität und Abhängigkeit des Konzernergebnisses von der Kapitalmarktentwicklung zeigt sich nun deutlich in den Zahlen. Im operativen Geschäft macht WUW u.E. weiter Fortschritte. Auf Segmentebene konnten alle Bereiche sehr gute Zuwachsraten im Neugeschäft verzeichnen (Sachversicherung +5,7%; Personenversicherung +8,7%; Baufinanzierung +13,0%, Bausparen +4,0%). Die starke Sachversicherungssparte (9M/19 +16,0% yoy und 56,0% des Konzernüberschusses) wuchs in den ersten neun Monaten vor allem in den profitablen Bereichen Firmenkunden und Privatkunden. Bezogen auf das Q3/19 fiel der Segmentüberschuss aus der Sachversicherung jedoch rückläufig aus (-59,1% yoy). Wir gehen davon aus, dass WUW das Sachversicherungsergebnis und das Finanzergebnis aufgrund der günstigen Kapitalmarktlage bewusst heruntergesteuert hat. Zudem sind die Provisionszahlungen und Verwaltungskosten in Q3 angestiegen. Dementgegen wirken starke Entwicklungen in der Personenversicherung (Segmentüberschuss Q3/19: 18,4 Mio. Euro vs. -2,3 Mio. Euro in Q3/18) und den sonstigen Segmenten. Mit dem Segment Wohnen (Baufinanzierung +13,0%; Brutto Bausparneugeschäft +4,3%) profitiert das Unternehmen außerdem weiter von der günstigen Baukonjunktur in Deutschland. Die hohen Konsolidierungseffekte in der Segmentberichterstattung in Höhe von -91,9 Mio. Euro dürften neben der Ergebnissteuerung u.E. zudem auf den Pfandbriefbankverkauf zurückzuführen sein. Fazit: Unsere grundsätzlich positive Meinung zu WUW sehen wir nach den Zahlen bestätigt. Auf den ersten Blick wirkt WUWs Guidance nach 9M konservativ. Allerdings rührt ein Großteil des Ergebnisses aus der günstigen Entwicklung des Kapitalmarktes, die sich zwar in Q4 bislang fortgesetzt hat, insgesamt jedoch schwer zu prognostizieren und volatil ist. Wir gehen davon aus, dass WUW die gute Marktentwicklung ausnutzt, um andere Ergebniselemente bereits in das nächste Jahr zu verschieben. Für den Konzernüberschuss rechnen wir weiterhin mit dem Erreichen des oberen Endes der Guidance Bandbreite. Fundamental ist WUW mit einem KGV von 7,3x und einem KBV von 0,5x weiterhin sehr günstig (Stoxx 600 Insurance: KGV 14,0x; KBV: 1,5x). Wir bestätigen unser Kursziel von 23,00 Euro bei unveränderter Kaufempfehlung. 