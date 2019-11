Covesto-Geschäftsführer Wais Samadzada spricht im Interview über den Wechsel an der EZB-Spitze, ausbleibende Zinsen und was einen guten Fonds ausmacht.FondsDISCOUNT.de: Der Wechsel an der Spitze der EZB ist vollzogen. Christine Lagarde wird wohl die expansive Geldpolitik fortsetzen, obwohl viele meinen, es könnte ja nicht ewig so weitergehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...