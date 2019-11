Original-Research: Uzin Utz AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu Uzin Utz AG Unternehmen: Uzin Utz AG ISIN: DE0007551509 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 15.11.2019 Kursziel: 69,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Charlotte Meese, Patrick Speck Partizipation an der dynamischen Entwicklung des Gesamtmarkts und Effizienzsteigerungen führen zu deutlichem Ergebnisanstieg Uzin Utz hat heute Zahlen für das 3. Quartal 2019 veröffentlicht und die Gesamtjahresprognose vor dem Hintergrund der anhaltend guten Baukonjunktur bestätigt. Die Quartalszahlen liegen bezogen auf den Umsatz leicht über unserer Schätzung, blieben aber auf Ergebnisebene etwas hinter unseren Erwartungen zurück. [Tabelle] Erfreuliche Umsatzdynamik dank guter Baukonjunktur: Die Wachstumsdynamik des ersten Halbjahres hielt bei Uzin Utz auch im dritten Quartal an. Der Umsatz stieg um 6,8% auf 95,8 Mio. Euro, womit unsere Prognose leicht übertroffen wurde (MONe: 93,7 Mio. Euro). Insbesondere die Märkte Amerika, Niederlande und Deutschland verzeichneten zweistellige Wachstumsraten. Getrieben durch die weiterhin positive Stimmung in der Bauwirtschaft (ZDB: Umsatz 2019e +9%) und im Handwerk (ZDH: Umsatz 2019e +4%) erzielte Uzin Utz somit auf Neumonatssicht einen erfreulichen Umsatzanstieg auf 282,1 Mio. Euro (+8,4%). Geringere Materialaufwandsquote führt zu höherem Ergebnis: Durch die erfolgreiche Umsetzung von Effizienzmaßnahmen konnte Uzin Utz die Materialaufwandsquote im Jahresverlauf weiter senken und insbesondere gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich von 47,2% auf 43,4% verbessern. Die EBIT-Marge stieg daher trotz höherer Abschreibungen (IFRS 16) um 20 Basispunkte auf 8,9%. Der Periodenüberschuss erhöhte sich aufgrund eines verschlechterten Finanzergebnisses um 3,3% auf 6,1 Mio. Euro. Effizienzsteigerung leicht hinter den Erwartungen: Wir hatten in unseren Schätzungen eine stärkere Verbesserung der EBIT-Marge aufgrund von Synergien antizipiert, sodass die operative Effizienz in Q3 leicht hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben ist (MONe EBIT Q3/19: 9,7 Mio. Euro). Für die kommenden Quartale haben wir daher eine Anpassung der Kostenquoten vorgenommen. Dennoch halten wir die Jahresziele (deutlicher Umsatz- und Ergebnisanstieg) vor dem Hintergrund der weiterhin guten Auslastung für erreichbar. Unsere mittel- und langfristigen Prognosen werden wir gegebenenfalls mit einer Konkretisierung der erstmals skizzierten Strategie ??zPassion 2025" anpassen, die wir spätestens im Zuge der Veröffentlichung des Geschäftsberichts erwarten. Fazit: Die Q3-Zahlen spiegeln die allgemein positive Marktentwicklung wider. Wir gehen davon aus, dass Uzin Utz auch im Jahresschlussquartal eine erfreuliche Entwicklung aufweist, zumal ein negativer Einmaleffekt (Schadenersatzzahlung in Q4/18) die Vorjahresbasis belastete. Die Anpassung unseres Modells reflektiert die hinter den Erwartungen liegende Effizienzverbesserung. Nach Fortschreibung des Bewertungsmodells bestätigen wir aber unser Kursziel von 69,00 Euro sowie die Kaufempfehlung. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19403.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

