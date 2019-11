NORTHERN BITCOIN SICHERT SICH UMFASSENDE FINANZIERUNG DGAP-News: Northern Bitcoin AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme NORTHERN BITCOIN SICHERT SICH UMFASSENDE FINANZIERUNG 15.11.2019 / 17:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- PRESSEINFORMATION NORTHERN BITCOIN SICHERT SICH UMFASSENDE FINANZIERUNG - Einstieg Konsortium führender Blockchain-Unternehmen und -Investoren - Wandelanleihe im Volumen von bis zu EUR 20 Mio. - Finanzierung eröffnet zusätzliches Wachstumspotenzial Frankfurt am Main - 15. November 2019 - Die Northern Bitcoin AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87) hat für den Einstieg eines internationalen Konsortiums aus führenden Blockchain-Unternehmen und -Investoren die Emission einer Wandelanleihe beschlossen. Dem Unternehmen liegen Zusagen in Höhe von EUR 10 Mio. vor, das gesamte Volumen der Wandelanleihe beträgt einschließlich des Free-Float-Anteils bis zu EUR 20 Mio. Die Wandelanleihe verfügt über eine Laufzeit von fünf Jahren bei einem Zinssatz von 5 Prozent pro Jahr, der Wandlungspreis beträgt EUR 8,00 je Aktie. Die Gesellschaft ist berechtigt anstelle der Lieferung von Aktien einen Barbetrag in Höhe von EUR 21,00 zu zahlen. Die Gesellschaft verfügt somit über die Option, die Finanzierung ohne Verwässerung bestehender Aktionäre durchzuführen. Mathis Schultz, CEO von Northern Bitcoin, kommentiert: "Diese Finanzierung ist eine starke Validierung unseres Unternehmens und unserer Strategie, dem Bitcoin eine nachhaltige und extrem schnell skalierbare Infrastruktur zu bieten. Mit dem Investment kommen wir unserem gesetzten Ziel näher, das weltweit größte nachhaltige Unternehmen für Bitcoin-Infrastruktur aufzubauen. Wir haben sowohl technologisch als auch logistisch mit bedeutenden Industrie-Partnern die Basis geschaffen, unser Geschäft massiv zu skalieren. Die nun beschlossene Finanzierung ermöglicht uns einen riesigen Schritt nach vorne." Die Northern Bitcoin AG mit Sitz in Frankfurt ist 2018 als nachhaltiger Bitcoin-Miner gestartet und verzeichnet ein rasantes Wachstum infolge der global starken Verbreitung des Bitcoins und seiner Blockchain. Die Gesellschaft betreibt unter anderem einen Mining-Standort auf Basis regenerativer Energieträger in Norwegen und profitiert von der schnell voranschreitenden Adaption des Bitcoins als "digitales Gold" und neues Zahlungsmittel. Mit dem Angebot einer eigenen Wallet wird das Unternehmen zum Betreiber eines 360-Grad-Bitcoin-Ökosystems. Über Northern Bitcoin: Die Northern Bitcoin AG ist ein auf die Bitcoin-Blockchain fokussiertes Technologieunternehmen. Sie fordert den Status quo des Bitcoin-Minings heraus und definiert ihn neu. Als Pionier stellt sie dem Bitcoin und der Blockchain-Technologie eine nachhaltige Infrastruktur zur Verfügung. Dazu betreibt sie eigene modernste Mining-Hardware auf der Basis von erneuerbaren Energieträgern unter äußerst kosteneffizienten und sicheren Bedingungen sowie einen selbst entwickelten Mining-Pool. Sitz der Gesellschaft ist Frankfurt am Main. Weitere Informationen unter www.northernbitcoin.com. Disclaimer: Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Northern Bitcoin AG und auch keinen Wertpapierprospekt der Northern Bitcoin AG dar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen sind nicht als Grundlage für finanzielle, rechtliche, steuerliche oder andere geschäftliche Entscheidungen gedacht. Investitions- oder andere Entscheidungen dürfen nicht allein aufgrund dieser Pressemitteilung getroffen werden. Wie in allen Geschäfts- und Investitionsfragen, konsultieren Sie bitte qualifizierte Fachberatung. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb Kanadas, Australiens oder Japans bestimmt. Pressekontakt: Northern Bitcoin AG Dr. Hans Joachim Dürr Head of Corporate Communications Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt E-Mail: h.duerr@northernbitcoin.com Telefon: +49 69 348 752 89 Investor Relations: Sven Pauly E-Mail: ir@northernbitcoin.com Telefon: +49 89 125 09 03 31 --------------------------------------------------------------------------- 15.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch
Unternehmen: Northern Bitcoin AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 34 87 52 25
E-Mail: info@northernbitcoin.com
Internet: www.northernbitcoin.com
ISIN: DE000A0SMU87
WKN: A0SMU8