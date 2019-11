Das letzte markante Verlaufshoch markierte das Wertpapier der Citigroup Anfang 2018 bei 80,70 US-Dollar, nachdem die Aktie gut zwei Jahre gestiegen war. Bis Dezember selben Jahres verlor das Wertpapier in der Spitze aber wieder 40 Prozent an Wert und setzt auf 48,42 US-Dollar zurück. So dynamisch die letzten Kursverluste waren, so schnell konnte sich der Wert wieder in den Bereich zwischen 61,00 und 72,00 US-Dollar erholen. Der Sommer war geprägt von einer Seitwärtsphase zwischen diesen beiden Marken, Ende Oktober konnte jedoch dieser Bereich regelkonform aus der Oberseite verlassen und ein Folgekaufsignal etabliert werden. Nach einem Zwischenstopp bei 76,28 US-Dollar hat sich allerdings kurzzeitig eine Pullbackbewegung eingestellt, die wie gerufen für einen erneuten Long-Einstieg auf einem tieferen Kursniveau und der Teilnahme an dem Kaufsignal daherkommt. Denn, übergeordnet kann seit Sommer letzten Jahres eine große inverse SKS-Formation mit einer dazugehörigen Nackenlinie (blaue Trendlinie) ausgemacht werden und bietet für die nächsten Monate noch weitaus höheres Kurspotenzial. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...