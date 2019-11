London (ots/PRNewswire) - Die kryptofreundliche Bankserviceplattform Cashaa kündigt in Partnerschaft mit der Metropolitan Commercial Bank (https://www.metropolitanbankny.com/) die Einführung von US-Dollar-Bankkonten für Krypto-Geschäfte an.Ab dem 25. November können Kryptowährungs- und andere Hochrisikounternehmen über Cashaa von überall auf der Welt, mit Ausnahme von sanktionierten Ländern, US-Dollar-Konten mit voller Bankausstattung beantragen."Während sich unsere Welt verändert, entwickeln sich neue Arten von Unternehmen. Traditionelle Banken bieten zurzeit viel zu wenige Dienste für Krypto-Unternehmen. Unser Ziel ist es, ein problemloses Erlebnis für alle Unternehmen zu schaffen, die neue Technologien und Geschäftsmodelle entwickeln. Die Hinzufügung von US-Dollar-Konten ist ein wichtiger Meilenstein für die Krypto-Community und uns. Wir möchten unserer Community und allen Unternehmen danken, die Cashaa bisher vertraut haben, um ihre Bankprobleme zu lösen."Janina Lowisz, Mitbegründerin und VP MarketingMit über 800 Krypto-Unternehmen, die sich seit seinem Beta-Start im Mai 2019 als Kunden angemeldet haben, hat Cashaa einige arbeitsreiche Monate hinter sich gebracht, in denen es nach einem schnellen Weg suchte, um echte Unternehmen an Bord zu holen. Zu den bestehenden Bankdienstleistungen von Cashaa gehören britische Girokonten mit einem Limit von 1 Mrd. GBP mit Mastercard über FCA-regulierte Unternehmen.Um die Geschwindigkeit der Aufnahme neuer Kunden zu erhöhen und die Ablehnung von Konten zu verringern, hat das Startup im September ein Pre-Compliance-Team gebildet, kurz nachdem Barclays angekündigt hatte, mit Coinbase keine Bankdienste mehr zu tätigen."Unser automatisierter Prozess und die Fähigkeit, Krypto-Geschäfte zu verstehen, haben uns zu einem führenden Anbieter von Kryptobanken im europäischen Kryptobanking gemacht. Unsere Produkte sind für Startups und Einhörner in der Kryptobranche konzipiert, die unsere Kunden sind. Seit unser Pre-Compliance-Team mit der Arbeit begonnen hat, hat sich unsere Onboarding-Geschwindigkeit mit unseren regulierten Partnerunternehmen im Vereinigten Königreich verdoppelt. Die Partnerschaft mit einer US-Bank wird uns helfen, unsere Dienstleistungen auf die USA auszudehnen und unseren bestehenden Kunden mehr Möglichkeiten zu bieten." -Archit Aggarwal, Chief Product OfficerHerr Aggarwal fügte hinzu, dass alle US-Kunden von Cashaa ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten hätten und mit einer einmaligen Einrichtungsgebühr von 250.000 CAS vollen Zugang zu ACH und SWIFT ohne Einschränkungen bekämen. Darüber hinaus erhalten Kunden den Vorteil von bevorzugtem Onboarding, niedrigeren Transaktionsgebühren, höheren Limits, Risikoabdeckung und dediziertem Kundensupport, der ihnen eine möglichst gute Erfahrung bei Bankgeschäften bieten soll.Cashaa-Kunden können nun die Marktchancen und die Sicherheit des britischen und US-Bankgeschäfts im Rahmen eines Produkts genießen. Da bereits Hunderte von US-Unternehmen ihr Interesse angemeldet haben, wird Cashaa, wenn es diese Unternehmen als Kunden aufnimmt, sich als einer der Pioniere im kryptofreundlichen Bankwesen weltweit etablieren.Bankkonten stellen das Kernangebot von Cashaa dar und lösen das massive Problem der Unternehmen, denen normale Banken zu wenige Dienste anbieten. Cashaa bietet auch ein verwaltungsfreies Krypto-Wallet mit Fiat-Krypto-Austausch-Funktion an, bisher für BTC, ETH, BNB sowie seine eigenen Token CAS. Zuletzt hat Cashaa die Unterstützung von indischen Ruupien-Zahlungen angekündigt, die es Krypto-Enthusiasten in Indien ermöglichen, mit INR unterstützte Kryptowährungen im Wert von bis zu 10 Millionen INR pro Monat zu kaufen und zu verkaufen.Weitere Informationen über cashaa finden Sie hier (https://cashaa.com/) und hier (http://help.cashaa.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1029836/Cashaa_bank_accounts.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/822265/Cashaa_Logo.jpgKontakt:Pressekontakt:: Janina Lowisz, +44-7482670036, janina@cashaa.comOriginal-Content von: Cashaa, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100070944/100836734