Vaduz (ots) - Am Freitag, 15. November 2019 besuchte Regierungschef-Stellvertreter und Wirtschaftsminister Daniel Risch die Kaiser AG in Schaanwald. CEO und Verwaltungsratspräsident Markus Kaiser sowie die Geschäftsleitungsmitglieder Erich Rüegg (Leiter Produktion) und Daniel Laubscher (Leiter Technik), stellten Daniel Risch das erfolgreiche Familienunternehmen in einem Rundgang vor, das mit seinen innovativen Produkten im Bereich der Kanalreinigungsfahrzeuge und Mobil-Schreitbagger international eine führende Marktposition einnimmt. Nach der informativen Führung durch die Produktionsräumlichkeiten und die Entwicklungsabteilung wurde dem Wirtschaftsminister die beeindruckende Leistungsfähigkeit des "spinnenähnlichen" Mobil-Schreitbaggers in einer Live Vorführung demonstriert. "Es ist beeindruckend zu sehen, wie vielseitig so eine grosse und schwere Maschine eingesetzt werden kann und was für eine innovative Technik dahinter steckt", hält Daniel Risch fest.



Mit technisch anspruchsvollen, innovativen und kundenorientierten Lösungen ist es dem Unternehmen gelungen, sich weltweit eine führende Position auszubauen. Neben Hochleistungs-Fahrzeugen für die Kanalreinigung und Entsorgung bis hin zu Mobil-Schreitbaggern für anspruchsvolle Einsätze in schwierigstem Gelände bietet das Unternehmen innovative Nischenprodukte für Einsätze unter Extrembedingungen. "Es ist eindrücklich, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen auf eine über 100-jährige Firmengeschichte hier in Liechtenstein zurückblicken kann und sich von einer Spinnerei und Weberei zu einem weltweiten Technologieführer seiner Branche entwickeln konnte." fasst Daniel Risch seinen Besuch zusammen.



Kontakt:



Ministerium für Infrastruktur, Wirtschaft und Sport

Gerlinde Gassner

T +423 236 64 47



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100836732