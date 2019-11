London (ots/PRNewswire) - Investition in Kreativsektor soll Marken zum schnellen Marktvorsprung verhelfenGeometry, WPPs Kreativagentur für den Handel, die Lösungen aus einer Hand anbietet, hat die Berufung von Till Hohmann als Chief Creative Officer von Geometry für Europa, den Nahen Osten und Afrika mit sofortiger Wirkung bekanntgegeben.Im Rahmen der Nachfolgeplanung wechselt Howard Smiedt, ehemaliger CCO von Geometry für EMEA, in die Position des Creative Chairman für EMEA. Gemeinsam mit Hohmann wird er die Kultur und das Angebot von Geometry für den kreativen Handel vorwärtsbringen.Claus Adams, CEO von Geometry für EMEA, erläutert: "Durch den rasanten Wandel im Einzelhandelsgeschäft - von Online- zu Offline-Handel und alles dazwischen - kommen Vermarkter nicht umhin, ihre Go-to-market-Strategien zu überdenken. Die Grenzen verwischen zunehmend, und der Schnittpunkt von Strategie und Kreativarbeit wird quer durch den Handel immer wichtiger, um die Konversionsrate zu steigern.""Geometrys Stärke liegt darin, kreative Akzente genau zum richtigen Zeitpunkt zu setzen. Daher ist Till eine kritische Verstärkung unseres Teams, um Ideen zu entwickeln und dadurch das Wachstum anzukurbeln. Er ist ein preisgekrönter Kreativdirektor, ein kluger strategischer Planer und eine ehrgeizige Führungspersönlichkeit. Er weiß genau, wie erfolgreiche Transformation funktioniert und wie man ein Umfeld schafft, in dem Menschen und Ideen ihr volles Potenzial entfalten können."Hohmann wechselt von der unabhängigen deutschen Agenturgruppe Serviceplan. Dort hat er als geschäftsführender Kreativdirektor hochgradig integrierte globale Kampagnen für Marken wie BMW, MINI, B/S/H, WMF und KraussMaffei mitentwickelt. Er hat Agenturen und Marken erfolgreich durch verschiedene Umbauphasen geführt und ist überzeugt, dass radikale Integration der Schlüssel ist, um kulturell relevante, technologisch fortschrittliche und erfolgreiche Teams, Marken und Kampagnen aufzubauen.Beth Ann Kaminkow, Global CEO von Geometry, kommentiert: "Derzeit erleben alle Sektoren eine Phase des radikalen Umbruchs. Im Handelssektor schlummert das größte ungenutzte Kreativpotenzial, um Firmen, Marken und Menschen zu stärken. Mit seinen besonderen Qualifikationen wird uns Till dabei helfen, die Herausforderungen unserer Kunden zu lösen und ihr Wachstum zu beschleunigen."Hohmanns über zwanzigjährige Karriere hat ihn in verschiedene Länder geführt. Er war maßgeblich am Umbau traditioneller Agenturen in innovative Organisationen beteiligt und hat Unternehmen durch neue Kreativstrategien zur Verdopplung ihrer Umsätze verholfen. Er hat Kreativabteilungen aufgebaut, um einflussreiche Weltmarken in ganz Europa, dem Nahen Osten und Asien neu aufzustellen. Im Rahmen dieser Tätigkeit haben Till und seine multinationalen Teams mehr als 450 Preise in verschiedenen Kategorien und Kanälen gewonnen, darunter Goldmedaillen bei Cannes Lions, Euro-Effies, Eurobest und Spikes Asia.Till Hohmann, Chief Creative Officer für EMEA bei Geometry, kommentiert: "Ich bin sehr glücklich darüber, dieser dynamischen, richtungsgebenden internationalen Organisation beizutreten. Geometry verfügt über ein unglaublich vielseitiges und kompetentes Expertenteam und einzigartige Tools, um innovative und nutzbringende Erlebnisse zu gestalten. Es ist einzigartig positioniert, um den Wachstumsschub zu liefern, den sich so viele Kunden derzeit wünschen. Ich freue mich darauf, an dieser Strategie aktiv mitzuarbeiten."GeometryGeometry ist WPPs Kreativagentur für den Handel, die Lösungen aus einer Hand anbietet. Wir produzieren inspirierende Kauferlebnisse genau zum richtigen Zeitpunkt, um das Geschäftswachstum zu stimulieren. Wir sind überzeugt, dass im Handelssektor das größte ungenutzte Kreativpotenzial schlummert, um Firmen, Marken und Menschen zu stärken. Unser Betriebssystem Living Commerce® liefert Einblicke in das Kaufverhalten (wann und wo Konsumenten einkaufen) mit dem Ziel, das Kauferlebnis quer durch Einzelhandel, Erlebnis, Design und Innovation so zeitgemäß und nutzbringend wie möglich zu gestalten. Wir sind in 56 Ländern aktiv, überall dort, wo Handel und Menschen zusammentreffen.(NYSE: WPP) www.geometry.com (https://www.geometry.com/uk)Pressekontakt:Lindsey Yoselevitzt: +1-212-537-3953e: lindsey.yoselevitz@geometry.comOriginal-Content von: Geometry, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133855/4441306