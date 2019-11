Bonn/Bielefeld (ots) - Die Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hat im Vorfeld der Bundesdelegiertenkonferenz noch einmal den Regierungsanspruch ihrer Partei betont, und gleichzeitig eine Debatte um einen möglichen Kanzlerkandidaten der Grünen zurückgewiesen: "Wir tun uns nicht schwer damit, regieren zu wollen, aber wir müssen nicht eine Personaldebatte führen, bevor es überhaupt so weit ist", so Göring-Eckardt im Gespräch mit dem Fernsehsender phoenix. "Ich glaube, das ist eine sehr geerdete und klare Ansage: Wir wollen regieren, wir sind Orientierungspartei, wir sind Bündnispartei, alles das bereiten wir vor, dazu sind wir auch bereit, aber keine sinnlosen Personaldebatten zur falschen Zeit", sagte Göring-Eckardt.



Die Grünen diskutieren während des dreitägigen Kongresses in Bielefeld unter anderem die Themen Klimaschutz, Wirtschaftspolitik sowie Mieten und Wohnen. Am Samstag stehen Vorstandswahlen im Mittelpunkt.



