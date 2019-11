ZÜRICH (Dow Jones)--Die Anleger in der Schweiz haben sich am Freitag kauffreudig gezeigt. Die Stimmung an den Börsen hat sich weltweit aufgehellt, da es wieder etwas mehr Hoffnung im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit gibt. Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, sagte, Trump sei sehr zufrieden mit den bislang gemachten Fortschritten. Zudem zeigen sich die Anleger wieder etwas zuversichtlicher zum Zustand der weltweiten Konjunktur. Gerade auch in Europa sind die unlängst noch massiven Rezessionssorgen wieder etwas abgeflaut. Der SMI gewann 0,8 Prozent auf 10.310 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 19 Kursgewinner und 1 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 48,37 (zuvor: 42,69) Millionen Aktien.

Die Uhrenwerte zeigten sich mit der Hoffnung auf eine Einigung im Handelsstreit befestigt. In jüngster Zeit hatten sie vor allem unter den Unruhen am wichtigen Handelsplatz Hongkong gelitten. Nun sagte Richemont-CEO Jean-Marc Pontroue in einem Interview, dass Hongkong seine Position als führender Platz für Schweizer Uhren verliere. Andere wachsende Märkte wie die USA und Festlandschina würden an seine Stelle treten. Im Übrigen zeigte sich Pontroue aber zuversichtlich, dass sich das Geschäft in Hongkong künftig wieder erholen dürfte. Die Richemont-Aktie verteuerte sich um 1,8 Prozent, Swatch gewannen 1,4 Prozent.

Trotz der wieder gestiegenen Risikofreude konnten auch die defensiven Schwergewichte mithalten. So stiegen Nestle, Roche und Novartis zwischen 0,5 und 0,8 Prozent. Bankenwerte profitierten von den wieder leicht steigenden Marktzinsen. Credit Suisse gewannen 1,7 Prozent und UBS 1 Prozent. Givaudan erholten sich von den Vortagesverlusten. Die Aktie gewann 1,5 Prozent.

