ASMALLWORLD AG lanciert digitales Reise- & Lifestyle-Magazin EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Produkteinführung ASMALLWORLD AG lanciert digitales Reise- & Lifestyle-Magazin 15.11.2019 / 18:43 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) lanciert digitales Reise- & Lifestyle-Magazin Zürich, 15.11.2019 - Die ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) gab heute bekannt, dass sie ihr eigenes digitales Reise- und Lifestyle-Magazin lanciert. Das neue Magazin mit dem Namen ASMALLWORLD Explorer, wird täglich Artikel aus den Bereichen Reisen und Lifestyle publizieren. Das Magazin wird sowohl für Mitglieder als auch für Nichtmitglieder über die ASMALLWORLD-App und Website zugänglich sein und wird somit den Traffic und das User-Engagement erhöhen. Gleichzeitig eröffnet der neue Bereich auch zusätzliche Einnahmequellen für das Unternehmen. Nach sechs Monaten Entwicklungszeit hat ASMALLWORLD heute das Angebot seines sozialen Netzwerks mit einem eigenen digitalen Reise- und Lifestyle-Magazin erweitert. Der ASMALLWORLD Explorer wird täglich Reise- und Lifestyle-Artikel veröffentlichen, um die Leser zu inspirieren mehr zu erleben und die besten Orte dieser Welt zu entdecken. Die Inhalte werden von einem globalen Team von erfahrenen Autoren geschrieben, welche den Lesern durch ihre Artikel Anstösse geben neue Destinationen zu erkunden und mehr zu Erleben. Der ASMALLWORLD Explorer ist für ASMALLWORLD-Mitglieder über die ASMALLWORLD-Apps und die Website als neues Feature des sozialen Netzwerks per sofort kostenlos zugänglich. Jeder Artikel wird ein Reise- oder Lifestyle-Thema enthalten und ein Diskussionsforum ermöglicht es Mitgliedern, ihre Gedanken hinzuzufügen und den Inhalt mit anderen Mitgliedern zu diskutieren. Zugänglich für Mitglieder wie auch Nichtmitglieder Das neue Magazin ist auch für Nichtmitglieder im öffentlichen Bereich der ASMALLWORLD-Website ( www.asmallworld.com/explorer) und im öffentlichen Bereich der ASMALLWORLD-App verfügbar. Dies ermöglicht es Nichtmitgliedern, neue Inhalte ebenfalls kostenlos zu nutzen und Artikel durch umfangreiche Sharing-Funktionen mit anderen zu teilen. Der ASMALLWORLD Explorer erweitert den Inhaltsteil der ASMALLWORLD-Plattform deutlich und soll das User-Engagement der bestehenden Mitglieder somit weiter erhöhen. Die Bereitstellung der neuen Inhalte für Nichtmitglieder wird ebenfalls einen positiven Effekt auf die Besucherzahlen der ASMALLWORLD-Website haben und es dem Unternehmen ermöglichen, seine Marketingaktivitäten im Bereich des Content-Marketing auszuweiten und somit die Mitgliedergewinnung und das Wachstum zu stärken. Ermöglicht neue Werbepartnerschaften und zusätzliche Einnahmequelle Der neue Bereich wird es ASMALLWORLD ebenfalls ermöglichen, Werbepartnerschaften mit Dritten einzugehen, die ihre Inhalte oder Dienstleistungen der ASMALLWORLD-Community präsentieren möchten, was dem Unternehmen eine neue Einnahmequelle eröffnet. Mit dem neuen Bereich eröffnet sich auch die Möglichkeit redaktionellen Inhalte mit der geplanten Hotelbuchungsplattform zu verknüpfen, indem sie den Lesern zu den Artikeln passende Hotels präsentiert und damit zusätzlichen Traffic für ihr Reisegeschäft schafft. "Wir freuen uns, ab heute Original Content auf ASMALLWORLD zu bringen, welcher unsere Mitglieder inspirieren wird, besser zu reisen und mehr zu erleben. Die Bereitstellung dieser neuen Inhalte für Nicht-Mitglieder wird es uns auch ermöglichen, unsere Marketingaktivitäten auf neue Bereiche auszudehnen und sollte letztendlich zu einem höheren Mitgliederwachstum führen", sagte Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD. ASMALLWORLD Private und aktualisierte Android App noch vor Ende des Jahres Neben dem Launch des ASAMLLWORLD Explorer plant das Unternehmen noch vor Jahresende zwei weitere grössere Upgrades: ASMALLWORLD Private und eine aktualisierte Android-App. Mit der Übernahme von LuxuryBARED Anfang des Jahres hat ASMALLWORLD seine Expertise im Reisebereich deutlich verstärkt und plant, ASMALLWORLD Private, sein Luxus-Reisebüro mit personalisiertem Service, noch vor Ende des Jahres zu lancieren. Das exklusive Reisebüro am Standort London besteht aus einem Team von erfahrenen Travel-Designern und richtet sich an Kunden, welche die höchsten Ansprüche an persönliche Reiseberatung stellen. Die Dienstleistungen von ASMALLWORLD Private werden sowohl ASMALLWORLD-Mitgliedern als auch Nichtmitgliedern für kuratierte Reisearrangements ab EUR 5'000 zur Verfügung stehen. Im Juni stellte ASMALLWORLD eine brandneue iOS-App für sein soziales Netzwerk vor, welche den Mitgliedern ein modernes und optimiertes Benutzererlebnis sowie neue Funktionen bot. Das Kundenfeedback für die neue iOS-App war durchwegs positiv. Seit der Lancierung der iOS-App ist das eigene Entwicklungsteam daran, eine Android-Version auf der Basis des neuen iOS-Designs zu erstellen. Das Unternehmen geht davon aus, dass es den Android-Nutzern der ASMALLWORLD-Community noch vor Ende des Jahres, mittels eines umfangreichen Updates, die gleiche umfangreiche Funktionalität zur Verfügung stellen kann. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 CH-8008 Zurich press@asw.com Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Der Fokus liegt dabei auf Erlebnissen, der moderne Form von Luxus. Aufbauend auf dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert und es ihnen ermöglicht, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Bekanntschaften zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder treten dabei über die ASMALLWORLD App und Website in Kontakt, wo sie Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, andere Mitglieder kennenlernen und eine Vielzahl an Reiseprivilegen geniessen. Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von regelmässigen lokalen Treffen in den Grossstädten dieser Welt, sowie Zugang zu exklusiven Shows, Galas, Ausstellungen, oder grossen Sportereignissen bis hin zu grösseren Wochenenderlebnissen an Hotspots wie Saint-Tropez, Marbella oder Gstaad. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, sind folgende Unternehmen ebenfalls Teil des ASMALLWORLD-Ökosystems: First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. LuxuryBARED, ein Reisebüro mit einer gepflegten Auswahl der besten Luxushotels der Welt und exklusiven Buchungs-Upgrades. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. ASW Hospitality, die Management-Company des weltbekannten North Island Resorts auf den Seychellen. 