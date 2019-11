DAX lässt sich mit dem Sprung auf ein neues Allzeithoch Zeit, Volkswagen setzt auf Zukunftstechnologien

Obwohl sich die Wall Street im frühen Handel freundlich präsentierte und der Dow Jones auf ein neues Rekordhoch kletterte, konnte der DAX am heutigen Freitag von dieser Vorlage kaum profitieren. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer notierte die meiste Zeit des Tages in der Gewinnzone und ging mit einem Plus von 0,47 Prozent aus dem Handel.

Das war heute los. Im DAX bleibt der Angriff auf das Allzeithoch im laufenden Handel bei 13.596 Punkten vorerst aus. Noch immer fragen sich Investoren, ob es am Ende tatsächlich zu einer Teileinigung im Handelsstreit zwischen China und den USA kommen wird. Dies drückt die Stimmung an den Börsen. Anleger konnten sich nicht einmal besonders über die Aussicht auf eine anhaltend lockere Geldpolitik der EZB freuen. Im Oktober lag die Euroland-Inflation gerade einmal bei 0,7 Prozent. Dies ist der niedrigste Wert seit November 2016. Eine niedrige Inflation bedeutet, dass die EZB ihre lockere Geldpolitik fortsetzen oder sogar weiter lockern dürfte.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX überzeugte heute unter anderem HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004). Die Aktie des Baustoffkonzern schloss mit 2,73 Prozent in der Gewinnzone. Damit konnte sich das Papier weiter erholen, nachdem negativ aufgenommene Ergebnisse zum dritten Quartal 2019 die HeidelbergCement-Aktie in der Vorwoche unter Druck gebracht hatten.

Den vollständigen Artikel lesen ...