Wattner SunAsset 9 startet neu in die Platzierung und DEGAG WohnInvest 8 unterbreitet ein Angebot für Schnellzeichner.DEGAG WohnInvest 8Das Kerngeschäft der DEGAG Unternehmensgruppe liegt in der Vermietung von Immobilien sowie im Erwerb und der Entwicklung neuer Immobilien für die langfristige wohnwirtschaftliche Bestandshaltung. Wie schon beim Vorgängermodell (DEGAG WohnInvest 7) investieren Anleger mit den Genussrechten DEGAG WohnInvest 8 in bestehende Wohnimmobilien und können zwischen zwei verschiedenen Laufzeit-Modellen wählen: bei Mindestlaufzeit von fünf Jahren mit einer Verzinsung in Höhe von 6,5 Prozent p. a. des eingezahlten Anlagebetrags oder bei einer Mindestlaufzeit von zehn Jahren mit einer Verzinsung in Höhe von 6,9 Prozent p. a. des eingezahlten Anlagebetrags! Die Investitionsobjekte befinden sich in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein sowie im Gebiet Nordhessen.

