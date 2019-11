(shareribs.com) Frankfurt / New York 15.11.2019 - Technologiewerte blieben am Freitag im deutschen Handel fest. Der TecDAX kletterte deutlich. Auch an der Wall Street geht es nach oben, die NASDAQ steigt um mehr als 50 Punkte. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,5 Prozent bei 13.241 Punkten. Papiere von Heidelberg Cement, Volkswagen und Merck kletterten. Unter leichtem Druck lagen Daimler, Vonovia ...

